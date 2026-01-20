Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 13:05:34
Netflix Revamps Its Warner Bros. Bid, Seeking to Thwart Paramount
Netflix will pay all cash for the $83 billion deal to acquire major parts of Warner Bros. Discovery, instead of a mix of cash and stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
