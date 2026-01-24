Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
24.01.2026 22:30:00
Netflix Shares Continue to Fall. Is It Time to Buy the Dip?
The share price of Netflix (NASDAQ: NFLX) continued its downward trend after the video streaming company issued cautious guidance when it recently reported its fourth-quarter results earlier this week. The stock is now down more than 37% from its recent highs and 11% lower on the year, as of this writing.Let's take a closer look at its results and guidance to see if now is a good time to buy the stock on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
