Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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20.04.2026 20:17:14
Netflix Shares Drop As Soft Outlook, Reed Hastings Exit Weigh On Sentiment
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