Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 23:37:32
Netflix slightly beats revenue estimates, shares slide amid bidding war for Warner Bros
The company says its results were driven in part by membership gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
