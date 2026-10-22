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22.10.2026 06:31:29
Netflix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Netflix hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,590 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 12,87 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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