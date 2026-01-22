|
22.01.2026 06:31:28
Netflix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Netflix lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,01 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 59,50 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 250,68 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 209,58 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.