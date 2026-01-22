Netflix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Netflix lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,01 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 59,50 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 250,68 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 209,58 Milliarden BRL eingefahren.

