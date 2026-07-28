Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.07.2026 15:00:00
Netflix Stock: Buy or Sell? My Final Verdict
I provide my thoughts on whether Netflix (NASDAQ: NFLX) stock is a buying opportunity on this huge dip.*Stock prices used were the afternoon prices of July 25, 2026. The video was published on July 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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21.07.26
|Jim Cramer hält Netflix nach dem Kursrutsch für attraktiv bewertet (finanzen.at)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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20.07.26
|Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26