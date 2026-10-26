Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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26.10.2026 17:52:02

Netflix Stock: Should You Buy the Post-Earnings Dip?

Streaming giant Netflix (NASDAQ:NFLX) reported its latest quarterly earnings numbers last week, and suffice to say, they weren't good enough to inspire a turnaround in its share price. Netflix's stock, which was already struggling heading into the earnings report, has proceeded to decline even further after posting its latest numbers.

Now down around 30% since the beginning of the year and trading at around levels it hasn't been at in over two years, its valuation may look enticing. Should investors consider buying the streaming stock on weakness, or could there be more of a sell-off to come for Netflix?

Image source: Getty Images.

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21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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