Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.04.2026 19:30:56
Netflix Stock Eyes $1.1 Billion Windfall As US Price Hikes Kick Into Gear
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13.04.26
|Netflix-Aktie im Fokus: Streaming-Riese veröffentlicht neue "Crooks"-Staffel - Gangsterjagd geht weiter (dpa-AFX)
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06.04.26
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02.04.26
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02.04.26
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|27.02.26
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|08.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
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