Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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10.04.2026 19:00:00
Netflix Stock Gets All the Headlines, but This Streaming Pick Could Outperform It
Investors tend to agree that Netflix (NASDAQ: NFLX) deserves all the attention it receives. The disruptive business successfully shook up the media and entertainment industries in recent decades. And its shares, which have risen 2,870% in the past 15 years (as of Apr. 8), have made many investors rich.Netflix grabs the headlines. However, there's one streaming stock that could outperform it over the next five years.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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