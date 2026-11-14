Netflix Stock Has Been Cut in Half Since Its 2025 Peak. History Says What Came After Its Last 5 Drops Like This.

Shares of Netflix (NASDAQ:NFLX) trade near $63 as I write. That puts the stock about 53% below its $133.91 closing high from June 30, 2025 (adjusted for the streaming giant's 10-for-1 stock split last November).

The stock first closed more than 50% below that peak on Oct. 21, the day after the company's third-quarter results.

And it's not the first time. Using split-adjusted daily closes since Netflix's 2002 IPO, I find five earlier times shares closed at half a record or less -- in 2002, 2004, 2008, 2011, and 2022.

Continue reading