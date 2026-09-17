Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.09.2026 09:47:01
Netflix Stock Has Fallen 35% or More Before. History Says Every One of Those Drops Ended at a New High.
Shares of Netflix (NASDAQ:NFLX) trade near $78 as of this writing, about 38% below their 52-week high of $124.86, set last October.
Measured from June 2025's all-time high of about $134, the drop is closer to 42% -- and at the stock's July low, it was about 50%.
That's a brutal stretch for shareholders. But it isn't new territory. Netflix stock has fallen 35% or more from a high six times before, by my count, since 2004, measured on closing prices.
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