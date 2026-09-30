Netflix Stock Has Turned $1,000 Into About $654,000 Since Its IPO. It Has Gone Nowhere Since 2021.

Netflix (NASDAQ:NFLX) went public in May 2002, with its initial public offering (IPO) priced at $15 a share. It was a DVD-by-mail business back then, and it lost around $22 million that year.

An investor who put $1,000 in the stock at the IPO price would hold about 9,333 shares now. At around $70 a share as I write, the stake is worth about $654,000 -- compounding at about 30% annually for over 24 years.

The same $1,000 put in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) on Netflix's first trading day would be worth about $7,000 now, before dividends.

Continue reading