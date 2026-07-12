Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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12.07.2026 19:07:47
Netflix Stock Hasn’t Been This Cheap In Four Years as Earnings Loom
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