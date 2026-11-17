Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.11.2026 17:17:02
Netflix Stock Hasn't Been This Cheap in Over 2 Years. Is Now the Time to Buy?
Despite achieving considerable growth over the years and diversifying its business, investors have remained persistently bearish on Netflix (NASDAQ:NFLX) this year. So far in 2026, it has declined by 35%.
The stock is now trading around multi-year lows, and the last time it was trading around $60 was August of 2024. Its valuation has come crumbling down due to concerns about not enough engagement and viewers dropping off after a show's first season. Are these concerns overblown, and could now be a great time to buy the streaming stock?
Image source: Netflix.
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