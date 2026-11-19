Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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19.11.2026 20:52:42
Netflix Stock Hits Multi-Year Low: What's Happening?
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