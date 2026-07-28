Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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28.07.2026 02:34:52
Netflix Stock Investors Need to Understand This Huge Risk
I always spend considerable time evaluating the risk of all my investments. *Stock prices used were the afternoon prices of July 24, 2026. The video was published on July 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)