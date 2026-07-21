Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.07.2026 11:15:00
Netflix Stock Is Down 26% in 2026. Is This the Ultimate Buying Opportunity, or Is More Downside Ahead?
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) recently closed at approximely $69, putting the streaming giant down 26% in 2026. The slide is part of a longer and more painful 48% decline over the past year or so. Netflix has generated life-changing returns for investors, so it has a strong reputation on Wall Street and hasn't fallen this far very often in the past decade.But catching falling knives can be a dangerous game. What seems like the ultimate buying opportunity can easily punish overeager buyers. Here's what to make of the company after its latest plunge following its second-quarter earnings report release last week.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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