Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) are down by more than 36% so far in 2026 (as of Nov. 18), and some on Wall Street have been growing gloomier about its outlook. Among the analysts who have downgraded its stock this year are those at prominent financial institutions such as Wells Fargo, HSBC, and Needham.

Despite these downgrades, most Wall Street analysts remain bullish on Netflix stock. The company faced similar pessimism in 2022, when slowing subscriber growth triggered multiple downgrades.

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