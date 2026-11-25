Media-streaming veteran Netflix (NASDAQ:NFLX) is on the outs with Wall Street again. The stock reached all-time highs in the summer of 2025, as investors forgave the company for the canceled, expensive Warner Bros. buyout idea. As of Nov. 24, Netflix stock is down 56% from that peak, including a 37% year-to-date drop.

And the more I look at the drooping stock chart, the more I scratch my head in confusion. The business keeps growing, video streaming remains a healthy global market, and Netflix's stock isn't even expensive.

Image source: Netflix.

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