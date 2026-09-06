Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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06.09.2026 16:30:00
Netflix Stock Is Down 40%. Is It a Buy?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been punished for slowing growth, but profits are moving in the opposite direction. Expanding margins, stronger cash flow, advertising growth, and buybacks could keep earnings compounding even without a return to Netflix's old valuation.Stock prices used were the market prices of Aug. 21, 2026. The video was published on Sept. 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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01.09.26
|Trump-Doku bei Netflix - Aktie mit Verlusten (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
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28.08.26
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|09.07.26
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|21.08.26
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|20.07.26
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|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
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|09.07.26
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|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Equal Weight
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