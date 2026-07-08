Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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08.07.2026 02:00:00

Netflix Stock Is Down 42% From Its High With Earnings Due July 16. Is It a Buy Before the Report?

Netflix (NASDAQ: NFLX) reports second-quarter results on July 16, and it does so from an unusual spot: the business keeps growing, yet the stock has been sliding for a year. Shares trade around $76 as of this writing, down about 42% from the high of $130.23 they set last summer -- even as revenue, profits, and the company's nascent advertising arm all keep climbing. With the report just over a week away, is this a good time to buy the stock?Let me walk through what the quarter needs to show, and whether the discounted price is worth the risk of another slide.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
06.07.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
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