Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.08.2026 17:15:00
Netflix Stock Is Down Big-Time. Is This Finally a Buying Opportunity?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has a strange problem. Its stock was recently down roughly 40% from its 2025 peak, yet the underlying business continues to grow.In the second quarter of 2026, Netflix generated $12.6 billion in revenue, up 13% year over year. Operating income reached $4.2 billion, while operating margin remained above 33%. Those aren't the numbers of a broken business.That creates an important question for investors: Has the sell-off finally made Netflix stock attractive? Let's explore further.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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