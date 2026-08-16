Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.08.2026 13:09:00

Netflix Stock Is Down Nearly 40%. What's Going On?

Netflix (NASDAQ: NFLX) has become one of the more interesting stocks in the market right now. Its shares have fallen sharply from their highs, leaving many investors wondering whether something has gone seriously wrong with the business.But here's the surprising part: Netflix's business is still growing. In its latest quarter, Netflix generated $12.6 billion of revenue, up 13% year over year . So why has the stock fallen so much?The answer is more complicated than a "weak" quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten