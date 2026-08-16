Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.08.2026 13:09:00
Netflix Stock Is Down Nearly 40%. What's Going On?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has become one of the more interesting stocks in the market right now. Its shares have fallen sharply from their highs, leaving many investors wondering whether something has gone seriously wrong with the business.But here's the surprising part: Netflix's business is still growing. In its latest quarter, Netflix generated $12.6 billion of revenue, up 13% year over year . So why has the stock fallen so much?The answer is more complicated than a "weak" quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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