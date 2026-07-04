Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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04.07.2026 20:00:00

Netflix Stock Is Flirting With $70. Once-in-a-Decade Opportunity or Value Trap?

Investors are pressing pause on Netflix (NASDAQ: NFLX). Shares of the video entertainment trailblazer are in free fall. They currently trade 45% below their record high (as of July 1), set about 12 months ago. The streaming stock hit its 52-week low of $70.86 on June 25. Shares are dangerously close to $70. The last time they were below this level was in late 2024. Does Netflix present investors with a once-in-a-decade opportunity? Or is it a value trap?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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