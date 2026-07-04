Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
04.07.2026 20:00:00
Netflix Stock Is Flirting With $70. Once-in-a-Decade Opportunity or Value Trap?
Investors are pressing pause on Netflix (NASDAQ: NFLX). Shares of the video entertainment trailblazer are in free fall. They currently trade 45% below their record high (as of July 1), set about 12 months ago. The streaming stock hit its 52-week low of $70.86 on June 25. Shares are dangerously close to $70. The last time they were below this level was in late 2024. Does Netflix present investors with a once-in-a-decade opportunity? Or is it a value trap?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26