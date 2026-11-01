Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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01.11.2026 23:28:01

Netflix Stock Is Trading at a Historically Low Valuation. Is This a Generational Buying Opportunity?

One of the most basic pieces of investing advice goes something like this: Buy low, sell high. Sounds easy enough, but determining when a stock is at a "low" point is a lot harder than it sounds. Even at rock bottom, a company can keep sinking. And even near all-time highs, it can keep climbing.

One (imperfect) way to figure out when a stock is at a low point is to look at valuation metrics, such as the forward price-to-earnings (P/E) ratio. That brings us to Netflix (NASDAQ:NFLX), a streaming specialist that has been struggling recently and whose forward P/E has declined substantially. Is the stock a buy at current levels?

Image source: The Motley Fool.

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21.10.26 Netflix Buy UBS AG
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21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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