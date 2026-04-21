Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.04.2026 17:05:10
Netflix Stock Is Trending Down: Critical Levels To Watch
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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23.04.26
|Warner-Aktie kaum verändert: Grünes Licht von Aktionären für Übernahme durch Paramount (dpa-AFX)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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20.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.04.26
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17.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
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|DZ BANK
|17.04.26
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|Barclays Capital
|17.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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