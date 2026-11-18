Shares of Netflix (NASDAQ:NFLX) closed at $59.68 on Tuesday, Nov. 17. That was the stock's first close below $60 since Aug. 5, 2024, and its lowest since early May that year (adjusted for last November's 10-for-1 stock split). And it puts the streaming giant's shares at less than half the $133.91 record close they set in June 2025.

Earlier this month, I said I'd start buying Netflix stock if it dropped to around $60 per share, which would be about 16 times earnings based on analysts' average estimate for 2027. Now it's there.

And after looking again at what this price buys, I'd follow through. Netflix stock costs about the same as it did in early August 2024. But the company behind every share earns far more now.

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