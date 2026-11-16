Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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16.11.2026 17:00:02
Netflix Stock Now Trades at a 70% Discount to Its Peak Valuation, and One Number Is to Blame
Even the best-performing stocks face troubling times. Netflix (NASDAQ:NFLX) is experiencing this now. Its shares have lost 32% of their value since the start of the year (as of Nov. 12), and they now trade near their 52-week low. Market sentiment has taken a negative turn for a perennial winner.
At a price-to-earnings ratio of 18.5, the streaming stock's valuation represents a significant 70% discount to the multiple it sold for at the peak share price in June 2025. Investors must be bearish about something.
I believe there's one number to blame.
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