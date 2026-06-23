Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
23.06.2026 17:37:09
Netflix Stock Plunges To 20-Month Low: Can Live Sports Replace ‘Stranger Things’ And ‘Squid Game’?
This article Netflix Stock Plunges To 20-Month Low: Can Live Sports Replace ‘Stranger Things’ And ‘Squid Game’? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!