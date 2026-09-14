Netflix Stock Rose 4% While the AI Trade Sold Off on Monday. Its Capital Goes Into Shows, Not Silicon.

Stocks tied to the artificial intelligence (AI) build-out sold off Monday morning. The selling followed a weekend essay from Anthropic CEO Dario Amodei calling for the industry to slow the pace at which it develops more capable AI models -- an idea that OpenAI CEO Sam Altman backed.

Memory specialist Micron Technology fell about 5%, chip designer Arm Holdings dropped about 9%, and Nvidia slid about 3%.

Netflix (NASDAQ:NFLX) went the other direction. Shares of the streaming giant rose about 4% Monday morning to about $80 as of this writing.

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