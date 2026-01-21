Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
21.01.2026 06:03:00
Netflix Stock's Sell-Off Just Got Even Worse. Here's Why I'm Still Not Buying the Dip.
Shares of TV specialist Netflix (NASDAQ: NFLX) sank in after-market hours on Tuesday when the company reported its fourth-quarter results. The quarterly results, in and of themselves, were great, featuring top-line year-over-year growth that accelerated and a widening of its operating margin. But shares slid anyway.So why did shares fall about 5% after the company reported its latest quarterly results, adding to an already brutal sell-off recently?There could be several factors that spooked investors. But one factor in particular looks like an especially good reason for investors to be concerned: management's guidance for significantly slower constant-currency revenue growth in 2026 compared to 2025. Management's guidance on this key metric implies a substantial step-down in Netflix's growth pace.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
