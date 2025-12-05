Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

05.12.2025 13:52:50

Netflix To Buy Warner Bros. Discovery In $82.7 Bln Cash, Stock Deal

(RTTNews) - Streaming video giant Netflix, Inc. (NFLX) announced Friday an agreement to acquire media major Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) for a total enterprise value of approximately $82.7 billion, or an equity value of $72.0 billion.

In the pre-market activity, Netflix is down 2.8%, while Warner Bros is gaining 1.5%.

The cash and stock deal to acquire Warner Bros., including its film and television studios HBO Max and HBO, is valued at $27.75 per WBD share. The per share price comprises $23.25 in cash and $4.50 in shares of Netflix common stock.

The acquisition is expected to close after the previously announced separation of Warner Bros. Discovery's Global Networks division, Discovery Global, into a new publicly-traded company. The planned separation is now expected to be completed in the third quarter of fiscal 2026.

Under the deal, Netflix said its innovation, global reach and best-in-class streaming service will be combined with Warner Bros.' century-long legacy of storytelling.

Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen

05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 86,04 -2,72% Netflix Inc.
Warner Bros. Discovery 22,31 6,26% Warner Bros. Discovery

