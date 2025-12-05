Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
05.12.2025 13:52:50
Netflix To Buy Warner Bros. Discovery In $82.7 Bln Cash, Stock Deal
(RTTNews) - Streaming video giant Netflix, Inc. (NFLX) announced Friday an agreement to acquire media major Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) for a total enterprise value of approximately $82.7 billion, or an equity value of $72.0 billion.
In the pre-market activity, Netflix is down 2.8%, while Warner Bros is gaining 1.5%.
The cash and stock deal to acquire Warner Bros., including its film and television studios HBO Max and HBO, is valued at $27.75 per WBD share. The per share price comprises $23.25 in cash and $4.50 in shares of Netflix common stock.
The acquisition is expected to close after the previously announced separation of Warner Bros. Discovery's Global Networks division, Discovery Global, into a new publicly-traded company. The planned separation is now expected to be completed in the third quarter of fiscal 2026.
Under the deal, Netflix said its innovation, global reach and best-in-class streaming service will be combined with Warner Bros.' century-long legacy of storytelling.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|How Netflix stole Warner Bros from David Ellison (Financial Times)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|ROUNDUP 3: Streaming erobert Hollywood - Netflix übernimmt Warner Bros. (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|86,04
|-2,72%
|Warner Bros. Discovery
|22,31
|6,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.