Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.10.2026 16:09:20
Netflix to cut 1,000 jobs as growth concerns mount
Streaming group faces pressure to boost viewer engagement after shares fall more than 40% in a yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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