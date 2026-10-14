Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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14.10.2026 16:09:20

Netflix to cut 1,000 jobs as growth concerns mount

Streaming group faces pressure to boost viewer engagement after shares fall more than 40% in a yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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