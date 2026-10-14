Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.10.2026 16:00:49
Netflix to Cut About 1,000 Jobs, Its Biggest Layoffs Since 2022, Ahead of Earnings
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
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14.10.26
|Netflix: Videostreamingdienst streicht rund tausend Jobs (Spiegel Online)
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14.10.26
|Netflix to cut 1,000 jobs as growth concerns mount (Financial Times)
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12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Netflix Inc.
|11:25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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