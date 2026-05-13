Eve Aktie
WKN DE: A3DKW8 / ISIN: US29970N1046
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13.05.2026 21:46:00
Netflix to Stream Green Bay Packers vs. LA Rams Thanksgiving Eve NFL Game
The streamer's upcoming NFL season coverage includes five total matches.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Eve Holding Inc Registered Shs
|3,25
|-0,31%
|LA Holdings Co.,Ltd Registered Shs
|8 710,00
|-0,46%
|Netflix Inc.
|74,87
|0,13%
|Stream Co Ltd
|103,00
|-0,96%