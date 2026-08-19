Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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19.08.2026 10:37:00
Netflix Trades at 21 Times Forward Earnings After Falling 43% From Its High. Here's How That Multiple Compares to Where the Stock Traded the Last 2 Times It Fell This Far.
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock is down 43% from its high, something that has happened only twice in the last 15 years.However, what may be more surprising is how this has affected the stock's valuation. Thanks to the pullback, Netflix trades at a forward earnings multiple of 21. The stock traded at a premium valuation for most of its history and had almost reached a forward P/E of 50 as recently as last fall.That may also lead investors to wonder what happened following previous pullbacks in Netflix stock, as knowing that could offer insight into when contrarian investors might want to take a chance on the communications stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
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|17.07.26
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|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
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|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
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|Barclays Capital
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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