Netflix Aktie

Netflix ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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03.11.2026 17:53:00

Netflix Trades at a Discount to the S&P 500's Valuation. Is It Deserved?

So this is the timeline we're living in right now. Netflix (NASDAQ: NFLX) has historically traded at a premium to the market. The world's largest premium video streaming service -- with more than 300 million paying subscribers worldwide -- is trading at an earnings multiple in the teens.

You can buy Netflix for 19 times trailing earnings and less than 17 times -- 16.5, to be exact -- next year's profit target. In the other corner, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is trading for 25 times trailing earnings and 18 times next year's net income expectations.

Is this an opportunity for investors in the streaming company that has been a 520-bagger since going public 24 years ago? Is this one of the few times that someone has mentioned Netflix and "value trap" in the same sentence? Let's take a closer look at how we got here, before wondering if Netflix merits a rare market discount.

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22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Netflix Inc. 59,00 -0,29% Netflix Inc.

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