Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.11.2026 17:53:00
Netflix Trades at a Discount to the S&P 500's Valuation. Is It Deserved?
So this is the timeline we're living in right now. Netflix (NASDAQ: NFLX) has historically traded at a premium to the market. The world's largest premium video streaming service -- with more than 300 million paying subscribers worldwide -- is trading at an earnings multiple in the teens.
You can buy Netflix for 19 times trailing earnings and less than 17 times -- 16.5, to be exact -- next year's profit target. In the other corner, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is trading for 25 times trailing earnings and 18 times next year's net income expectations.
Is this an opportunity for investors in the streaming company that has been a 520-bagger since going public 24 years ago? Is this one of the few times that someone has mentioned Netflix and "value trap" in the same sentence? Let's take a closer look at how we got here, before wondering if Netflix merits a rare market discount.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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26.10.26
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Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|59,00
|-0,29%
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