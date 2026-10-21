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Bilanzvorlage 21.10.2026 06:40:00

Netflix übertrifft Gewinnerwartungen - Aktie trotzdem tiefer

Netflix übertrifft Gewinnerwartungen - Aktie trotzdem tiefer

Netflix hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. So lief das Jahresviertel für den Streaming-Giganten.

Netflix hat am Dienstag nachbörslich die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

Analysten hatten für das vergangene Jahresviertel im Schnitt einen Gewinn von 0,821 US-Dollar je Aktie erwartet, nachdem der Streaminganbieter im Vorjahreszeitraum noch ein EPS von 0,59 US-Dollar erzielt hatte. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 0,87 US-Dollar. Damit fiel das Ergebnis besser aus als erhofft.

Beim Umsatz rechneten Experten mit durchschnittlich 12,87 Milliarden US-Dollar, nach 11,51 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Netflix meldete tatsächlich einen Umsatz von 12,87 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zur Konsensschätzung traf dieser damit die Erwartungen.

An der NASDAQ reagierte die Netflix-Aktie nachbörslich mit einem Kursverlust von 4,08 Prozent auf 653,79 US-Dollar auf die Quartalszahlen.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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