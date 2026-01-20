Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.01.2026 16:09:09
Netflix updates Warner Bros bid to all-cash offer
It is the latest skirmish in the bidding war over Warner Bros Discovery, which is also being pursued by Paramount Skydance.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
