Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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26.10.2026 05:32:56
Netflix users are watching less, not opening the app as often
The company’s shares have slipped about 29% in 2026 as investors worry about its slowing growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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22.10.26
|Serienhit geht weiter: Warum will jeder 'Nobody Wants This'? (dpa-AFX)
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21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
|Netflix übertrifft Gewinnerwartungen - Aktie trotzdem tiefer (finanzen.at)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.10.26
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Analysen zu Netflix Inc.
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|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
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