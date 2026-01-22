Netflix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Netflix lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,05 Milliarden USD im Vergleich zu 10,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,53 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 45,18 Milliarden USD gegenüber 38,88 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at