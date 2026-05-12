Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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12.05.2026 07:35:00
Netflix von US-Bundesstaat Texas verklagt wegen Datensammlung
Der US-Bundesstaat Texas wirft dem Streamingdienst Netflix vor, Kunden auszuspähen und von sich abhängig zu machen. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Eine Funktion ist besonders umstritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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12.05.26
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12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
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06.05.26
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Analysen zu Netflix Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
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|17.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
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|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
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