Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
18.03.2026 07:45:00
Netflix vs. Disney: Which Streaming Giant Is the Better Buy for 2026 and Beyond?
Both Netflix (NASDAQ: NFLX) and Walt Disney (NYSE: DIS) are powerhouses of entertainment content, but they also have in common that their stock prices have lagged the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the last year. However, with each having the potential to tap into a few revenue growth catalysts in 2026, that could change.Here's what to consider when evaluating which company could be the better buy in 2026 and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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