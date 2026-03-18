Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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18.03.2026 07:45:00

Netflix vs. Disney: Which Streaming Giant Is the Better Buy for 2026 and Beyond?

Both Netflix (NASDAQ: NFLX) and Walt Disney (NYSE: DIS) are powerhouses of entertainment content, but they also have in common that their stock prices have lagged the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the last year. However, with each having the potential to tap into a few revenue growth catalysts in 2026, that could change.Here's what to consider when evaluating which company could be the better buy in 2026 and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.03.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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27.02.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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