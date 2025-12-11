Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 03:05:43

Netflix vs. Paramount: Who Wins the Battle for Warner Bros. Discovery?

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Jeff Santoro break down the latest competing deals for Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD), between the agreed-upon deal with Netflix (NASDAQ: NFLX) and the hostile tender offer from Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY).*Stock prices used were from the afternoon of Dec. 8, 2025. The video was published on Dec. 10, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten