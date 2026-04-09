Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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09.04.2026 23:16:42
Netflix vs. Walt Disney: Consistency vs. Volatility in Revenue
Netflix (NASDAQ:NFLX) and Walt Disney (NYSE:DIS) are two widely recognized entertainment brands. But one makes money from subscriptions, while the other earns revenue from multiple business lines. Both of these companies are essentially in the same business: creating content that entertains people, but how they go about it paints two completely different financial profiles.Netflix provides entertainment services to members worldwide by offering streaming television series, documentaries, feature films, and mobile games.Recently, it withdrew its cash offer to acquire Warner Bros. Discovery after a competing bid emerged, and it reported an approximately 20% net income margin for the quarter ended Dec. 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|87,49
|0,39%
|Walt Disney
|85,31
|-0,13%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
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