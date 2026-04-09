Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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09.04.2026 23:16:42

Netflix vs. Walt Disney: Consistency vs. Volatility in Revenue

Netflix (NASDAQ:NFLX) and Walt Disney (NYSE:DIS) are two widely recognized entertainment brands. But one makes money from subscriptions, while the other earns revenue from multiple business lines. Both of these companies are essentially in the same business: creating content that entertains people, but how they go about it paints two completely different financial profiles.Netflix provides entertainment services to members worldwide by offering streaming television series, documentaries, feature films, and mobile games.Recently, it withdrew its cash offer to acquire Warner Bros. Discovery after a competing bid emerged, and it reported an approximately 20% net income margin for the quarter ended Dec. 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Walt Disney 85,31 -0,13% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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