Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.03.2026 18:30:00
Netflix vs. Walt Disney: Which Stock Will Make You Richer?
Netflix (NASDAQ: NFLX) shares have skyrocketed 25,740% in the past 20 years (as of March 12). Investors looking to score monster returns might look at this kind of performance and consider buying this streaming stock.However, Walt Disney (NYSE: DIS), whose shares trade 51% below their peak, has a convincing argument for investment as well. Which of these stocks will make you richer going forward?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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