Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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16.06.2026 17:00:00
Netflix vs Disney: What's the Better Stock to Buy Right Now?
Netflix (NASDAQ: NFLX) and Walt Disney (NYSE: DIS) are two popular and successful media companies and rivals in the hotly competitive streaming industry. While Netflix has built its business entirely on streaming, Disney has much broader operations, yet its valuation is far lower than Netflix's. It's a testament to just how strong and dominant Netflix's streaming business has become over the years.In the past five years, Netflix's stock has surged more than 60%, while Disney's stock is down over 40%. Will that trend continue, or could Disney be the better buy from here on out? Let's take a closer look at both of these companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|66,86
|-1,42%
|Walt Disney
|87,79
|0,56%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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