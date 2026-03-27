Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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27.03.2026 07:39:00

Netflix wird in den USA schon wieder teurer

In den USA wird Netflix schon wieder teurer – zum zweiten Mal seit Anfang 2025. Für Deutschland wurde noch keine Preiserhöhung angekündigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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