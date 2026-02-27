Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

27.02.2026 02:03:00

Netflix wirft in Bieterkampf um Warner Bros. überraschend hin

Eigentlich stand der Deal praktisch fest: Netflix sollte den legendären Warner-Konzern übernehmen – und damit Paramount im Bieterwettstreit ausstechen. Doch nun kommt eine Wende wie aus dem Drehbuch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Netflix Inc.

