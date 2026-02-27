Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
27.02.2026 02:03:00
Netflix wirft in Bieterkampf um Warner Bros. überraschend hin
Eigentlich stand der Deal praktisch fest: Netflix sollte den legendären Warner-Konzern übernehmen – und damit Paramount im Bieterwettstreit ausstechen. Doch nun kommt eine Wende wie aus dem Drehbuch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Project Warrior: How Paramount beat Netflix in $110bn battle for Warner (Financial Times)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Netflix could be streaming media’s most victorious loser (Financial Times)